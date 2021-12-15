 

Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток

15.12.2021, 5:42, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, информирует пресс-служба Кремля.

«Президент РФ подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих РФ вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также президент РФ призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса.

Напомним, ранее во время встречи президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа. 



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