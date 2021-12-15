 

Журналист Лесков призвал наказывать псевдоученых за мифы о ковиде

15.12.2021, 5:42, Новости дня
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Псевдоэкспертов, распространяющих фейки и мифы о коронавирусе, необходимо лишать лицензий на работу и дипломов, а также привлекать к ответственности, считает журналист, писатель Сергей Лесков. По его мнению, распространение ложной информации о COVID-19 под видом научной приводит к реальным жертвам.

«Антиваксеры не рискуют ничем, хотя урон, ущерб, который они наносят своей пропагандой <…> выражается просто в человеческих жизнях – что есть самое дорогое. Но, конечно, отдельной темой здесь является эта вот эпидемия слабоумия, расцвет шарлатанства, мракобесия, лженауки», – сообщил он, комментируя призывы противником вакцинации.

В отношении подобных псевдоэкспертов в РФ должны быть приняты жесткие меры, считает Лесков. По его словам, в США, которые «являются оплотом демократии и цитаделью либеральных ценностей», врачей за антинаучные высказывания, угрожающие жизни и здоровью людей, попросту увольняют из медицинских учреждений и лишают врачебной лицензии.

«Вот у нас чудо какое-то, я уже сказал – непонятная терпимость властей к такого рода публике», – считает Лесков. По его мнению, за подобные действия может наступать и уголовная ответственность. «Эти заявления вполне подпадают под статьи уголовного кодекса. <…> Наша главная цель – это прижать к ногтю вирус, но по пути к этой цели не худо было прижать к ногтю тех, кто мешает бороться с этим вирусом», – полагает он.

Также Лесков посоветовал Роскомнадзору обращать более пристальное внимание на антиваксеров в соцсетях. По его мнению, с борцами против прививок надо быть «жестче».

Напомним, активную атипрививочную позицию в период пандемии в РФ заняло общественное движение «Независимая ассоциация врачей», которое отрицает угрозу коронавируса, целесообразность ношения масок, соблюдения социальной дистанции и необходимость вакцинации. Среди ее участников есть сторонники теории заговоров, искусственного происхождения COVID-19 и господства тайной мировой элиты, которая хочет сократить и чипировать население Земли.

Представитель движения химик-генетик Елена Кириченко среди прочего критикует врачей за практику использования аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для госпитализированных в реанимацию в тяжелом состоянии больных ковидом. Кириченко считает эту процедуру опасной для здоровья, в то время как сами врачи указывают, что рассматривают применение ИВЛ только как средство  поддержания больных в крайне тяжелом состоянии, когда другие способы помощи пациентам с острой дыхательной недостаточностью оказались неэффективны.

Активными противниками вакцинации от COVID-1 стали и некоторые представители отечественного шоу-бизнеса Так, актриса Мария Шукшина и певец Юрии Лоза подверглись критике со стороны коллег за распространение псевдонаучных взглядов среди своих подписчиков в соцсетях.



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