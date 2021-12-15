Посол в Лондоне предостерег страны НАТО от размещения военных на Украине

Двусторонние соглашения между странами НАТО и Украиной о размещении военных нарушат Основополагающий акт РФ – НАТО, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он заявил, что «если какая-то отдельная страна – член НАТО» заключит соответствующее соглашение с Украиной, это станет «крупным нарушением» договоренностей, «обходом Основополагающего акта». Такой шаг повлечет «целую лестницу падений вниз», сказал посол.

По его словам, «вряд ли те люди, которые трезво понимают, что это такое и что это за сдерживающий фактор – Основополагающий акт, пойдут на такой обход». Келин отметил, что у НАТО существует форма отношений «продвинутого партнерства» или «особого партнерства», ее применяют, например, в восточных странах для создания баз, передает ТАСС.

Угрозы Запада в отношении РФ могут распространяться не только в рамках НАТО, но и в рамках ЕС и G7, их не надо недооценивать, сообщил посол. Он указал, что РФ «обещают страсти по финансовой части, по экономической части». По его мнению, Запад может разместить войска в ближайших к Украине странах. Кроме того, есть «критическое обязательство о неразмещении ядерного оружия на территории новых членов» НАТО.

Посол рассказал, что по итогам переговоров РФ с рядом стран НАТО, например с Великобританией, удалось усовершенствовать соглашения по снижению рисков провокаций при сближении кораблей, чтобы не допустить «искры, которая может проскочить и стать провокацией».

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.