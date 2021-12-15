Welt – цены растут, а поставки задерживаются — в погоне за рождественскими подарками немцам придётся поднапрячься

По данным опроса FOM, рождественский бюджет немцев в этом году увеличится примерно на 20 евро и составит в среднем 522 евро, передаёт Welt. В магазинах наблюдается необычайный ажиотаж — уставшие от онлайн-шоппинга покупатели устремляются за подарками в торговые центры. Но дело не только в усталости: из-за проблем с поставками многие подарки просто не успеют дойти до Рождества, и покупателям ничего не остаётся, кроме как броситься в самую гущу и купить то, что осталось.

После пережитого от покупок стресса следует в первую очередь побаловать себя обедом, пока следующий поток охотников за подарками устремляется в торговые центры. Здесь кто-то роется, там уже всё раскупили, но откуда-то в сумке оказывается немало вещей.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 1: Должна сказать, что я стала как будто бы меньше смотреть на цену и, если я что-то действительно захочу купить, я просто потрачу на 10 евро больше.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 2: Если я найду что-то красивое, то я готова что-нибудь за это выложить.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 3: Ну, в среднем около 350 евро.

ЖИТЕЛЬНИЦА БЕРЛИНА 4: Мне кажется, цены сильно выросли.

И всё же в Рождество деньги в карманах не задерживаются. Согласно опросу, проведённому FOM, рождественский бюджет немцев составит в среднем 522 евро, что на 20 евро больше, чем в прошлом году. Самыми популярными подарками являются сертификаты, за ними следуют книги и игрушки. Конечно же, это замечают и сами магазины игрушек, например, как здесь, в Берлине.

СВЕН БАРТ, магазин игрушек GroßstadtPony: В целом заметно, что люди, вероятно, немного устали совершать покупки онлайн, им нравится приходить в магазин. Однако также следует отметить, что поставки явно задерживаются.

И, согласно опросу, вся розничная торговля игрушками испытывает дефицит. Велосипеды не доставляются вовремя примерно 96 процентами продавцов. О проблемах с поставками пишет 91 процент магазинов компьютерной техники, а 40 процентов компаний не успевают получить развлекательную электротехнику из-за рубежа до рождественских праздников.

Каждый третий переживает, что подарки не дойдут до Рождества. Единственное, что поможет, — броситься в самую гущу и купить то, что осталось.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2021 года.