Мнение: Джефф Безос и империя Amazon

Продолжение большого материала о корпоративной империи "Амазон", где в числе прочего рассматриваются вопросы технологического воровства, связи с ЦРУ, уход от налогов, сверхэксплуатация персонала и т.п.

Джефф Безос и империя Amazon

На протяжении как минимум десяти лет Amazon использует наработки стартапов в своих продуктах, обманом вытягивая информацию о них. Это и программные, и аппаратные технологии, которые в настоящее время применяются, в том числе, в облачном сервисе AWS и умных колонках серии Echo.

Издание Wall Street Journal провело своё расследование и выяснило две схемы относительно честного обмана компаний-стартапов со стороны Amazon. Один из них даже позволяет не тратить ни доллара на приобретение необходимых технологий. Представители Amazon устраивали встречу с представителями заинтересовавшей ее компании якобы с целью переговоров о возможной её покупке. На этой встрече выяснялись все нужные детали, после чего стартап оставался и без денег, и без уникальной идеи.

В 2011 году Amazon обратила своё внимание на Vocalife LLC – стартап, разрабатывающий технологии распознавания речи и получивший за свои разработки награду на сверхпопулярной выставке электроники CES в 2011 году. Тогда же к создателям обратились из Amazon. Основатель стартапа, рассчитывая на дальнейшее сотрудничество, продемонстрировал разработанную и запатентованную им специализированную микрофонную решетку.

После этой встречи Amazon оборвала все контакты с ним, чтобы затем использовать его наработки в умной колонке Echo, вышедшей в июне 2015 года. Но даже саму колонку и все технические особенности Amazon украла у компании Ubi. Основатель Ubi Леор Греблер заявил, что в 2012 году он начал в переговоры с Amazon, рассчитывая продать свои наработки. Он провел несколько встреч с представителями корпорации, но после этого с ним прекратили любое общение. Греблер в итоге смог выпустить свою колонку, но и где она теперь? На претензии Amazon отвечала в своём неповторимом стиле: «к несчастью, всегда находятся эгоисты, способные только жаловаться, а не создавать».

Второй способ всё же требует от Amazon некоторых денежных вложений. Перспективному стартапу поступали первые инвестиции и Amazon на правах инвестора получала всю информацию о разработке. И уже эти данные корпорация оперативно внедряла в свои существующие продукты или на их базе создавались новые. Отработанный стартап выкидывался, и при всём желании составить конкуренцию Amazon с его ресурсами он не имел шансов.

В 2015 году в Amazon был создан собственный инвестиционный фонд Alexa Fund, названный по аналогии с фирменным голосовым помощником – Alexa. Фонд создавался для поддержки стартапов в сфере голосовых технологий. И в 2016 году фонд вложился в компанию Nucleus, которая разрабатывала устройства видеосвязи, работающие с сервисами Amazon.

Получив закрытые сведения о разработке, Amazon заверила создателей, что не будет выпускать собственный продукт для конкуренции с ней, но после предоставления конфиденциальной информации создателей кинули по уже проверенной схеме. Меньше чем через год Amazon выпустила устройство для видеочата Echo Show. Естественно, пользователи отдали предпочтению продукту огромной корпорации, а продажи гаджетов Nucleus резко обвалились.

Был также стартап DefinedCrowd, в который Amazon инвестировала через свой венчурный фонд. По словам основателя и СЕО компании Даниэлы Браги, Amazon получила доступ к закрытой информации о наработках DefinedCrowd. И весной 2020 года в рамках Amazon Web Services появился сервис A2I – ИИ, занимавшийся сбором и маркировкой информации. И по невероятному «совпадению» именно этим изначально занимался DefinedCrowd. Естественно, создатели обрубили Amazon доступ к стартапу, но было уже поздно.

Подобным обманом Amazon тоже промышляет как минимум с 2010 года. Тогда в поле зрение компании попал сайт LivingSocial (приблизительный аналог скидочного сервиса Groupon). Amazon выкупила в нём 30% акций и естественно представители компании получили место в совете директоров. А дальше, по отработанной схеме, они потребовали предоставить им сведения о клиентах сайта и их контактах, после чего Amazon начала с ними связываться и предлагать более выгодные условия для сотрудничества. Оказавшийся на грани разорения LivingSocial был поглощён своим конкурентом Groupon.

И это всё капля в море, ведь есть способ воровства гораздо проще. Сотрудники Amazon использовали данные независимых продавцов платформы, чтобы развивать собственные конкурирующие продукты. Amazon использовала конфиденциальные данные клиентов, чтобы посмотреть какие характеристики нужно скопировать при запуске своего продукта. Например, Amazon получила доступ к документации о самом популярном на площадке органайзере для багажников, который продавала сторонняя компания и тут же скопировала. В общем, невидимая рука рынка опять проявила себя с лучшей стороны.

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В 2013 году успешный торговец туристическим снаряжением Джон Морган начал продавать на Amazon товары для путешествий, выплачивая торговой площадке определенную комиссию. Сначала всё было хорошо и к 2016 году годовая выручка от продажи дорожных чехлов и пластиковых сумок достигла $1 миллиона. И тогда на Моргана набрёл ИИ Amazon, постоянно отслеживающий, какая категория товаров лучше всего продается.

Очень скоро Amazon просто начала продавать собственные дорожные чехлы и сумки, которые стоили $22 против $35 у Моргана. С учётом того, что нужно было выплачивать Amazon около $7 комиссии, а также платить за доставку Prime и складские услуги, то снизить цену, не уйдя в минус, возможности просто нет. Но это было только начало. Вскоре реклама копий товаров от Amazon стала появляться прямо на странице товаров Моргана. «В одночасье они уничтожили мой ассортимент», — говорил Морган.

Но и это был не конец. Чтобы оставаться в поисковой выдаче, Морган платил Amazon тысячи долларов. Чтобы выжить, он резко снизил цены на товар, передав телефонное обслуживание клиентов на аутсорсинг, но всё равно уходил в минус. Тогда чтобы увеличить продажи он занял у Amazon $300.000 (в 2018 году корпорация предоставила таких кредитов на сумму более $1 млрд).

И когда продажи всё же выросли, алгоритм ИИ Amazon внезапно признал Моргана неплатежеспособным и отказался продлевать кредит — такие решения невозможно обжаловать. «Я понятия не имею, чем этот алгоритм руководствовался, и мне даже не с кем это обсудить, вот что самое ужасное», — говорит Морган. Следующий год он все заработанные деньги тратил на погашение кредита, который Amazon выдаёт под 12%. Получить спасительный кредит он смог только через своих знакомых.

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На президентских выборах 2012 года Безос был одним из тех, кто всеми своими ресурсами поддерживал предвыборную кампанию действующего тогда президента Барака Обамы. Amazon Web Services обеспечивал анализ «биг-даты» от веб-менеджмента, до менеджмента списков почтовой рассылки, обслуживания базы данных избирателей и «массовой обработки транзакций» пожертвований.

Обама победил, а уже в начале 2013 года Безос и Amazon заключили 10-летний контракт с ЦРУ на $600 миллионов по предоставлению облачных сервисов. Amazon к тому времени была хоть и не последней компанией, но вся отрасль ожидала, что подобный контракт получит его главный и более опытный конкурент – IBM. В общем, услуга за услугу, а Amazon похвастался, что этот факт демонстрирует «превосходство их технологической платформы».

В том же 2013 году Джефф Безос купил The Washington Post за $250 миллионов. Это одна из ведущих и самых авторитетных газет США, которая не только формирует общественное мнение и мнение политиков, но и публикует репортажи о ЦРУ (включая разоблачения) и национальной безопасности. И теперь она принадлежит одному из крупнейших подрядчиков ЦРУ. Одна эта история показывает насколько переплетены бизнес, политика и спецслужбы.

Другие журналисты предложили указывать в статьях WP, посвящённых ЦРУ, о тесных коммерческих связях владельца издания со спецслужбами. В ответ главный редактор Мартин Бэрон сообщил, что подобные сообщения будут для читателя «излишней рутиной». Он также написал, что наличие у владельца издания контрактов с ЦРУ на сотни миллионов долларов «никак не относится к конфликтам интересов среди медиа организаций».

Но не нужно думать, что WP было честным и независимым изданием, а Безос своими миллионами совратил невинных журналистов. Вовсе нет – это и раньше была ангажированная газета, которое об одном кричала, а другое не замечала. Ещё в 1980-е годы главный редактор The Washington Post Кэтрин Грэм за закрытыми дверьми очень просто объясняла, почему американская пресса не отреагировала на скандал Иран-контрас (об этом скандале можно прочитать в соответствующей статье) так же, как на Уотергейт: «Есть некоторые вещи, которые общественности не нужно знать и она не должна их знать. Я считаю, что демократия процветает, когда правительство может принять законные шаги, чтобы сохранить свои тайны, и когда пресса может решить, следует ли печатать то, что она знает».

Просто если раньше авторы позволяли себе некоторый либерализм взглядов (в хорошем смысле) и даже умеренную левизну, то после покупки Безосом тон газеты резко накренился вправо. Теперь «радикально левыми» там считаются даже такие умеренно социал-демократические требования, как защита национальных парков, ограничение частной страховой медицины в пользу государственной. Это именно те взгляды, которых придерживается и сам Безос – больше власти бизнесу, а остальные как-нибудь сами. Это к тому, насколько владелец «не оказывает влияния» на редакционную политику.

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В апреле 2015 года Amazon впервые предоставила финансовый отчёт отдела, занимающегося облачными вычислениями. За один только квартал выручка подразделения AWS составила $1.6 миллиарда, увеличившись за год на 50%. И благодаря контрактам с правительством и ЦРУ, это подразделение по прибыльности обогнало основной бизнес Amazon – интернет торговлю.

А уже в ноябре 2016 года Amazon представила, сервис по распознаванию лиц Rekognition, который «позволяет клиентам идентифицировать людей на основе базы из миллионов лиц практически в реальном времени и использовать для предотвращения преступлений». И Amazon просто позволил арендовать сервис Rekognition всем правительственным службам от полиции до ФБР и АНБ, также, как и любой другой сервис.

А в 2018 году стало известно, что на базе Amazon Web Services будет развёрнут масштабный разведывательный проект ЦРУ, получивший название «Mesa Verde». Даже ПО для анализа тысяч терабайт аудио и видео данных, включая общедоступные данные из интернета, разрабатывалось в Amazon. По данным Bloomberg, AWS является единственной частной облачной платформой, получившей разрешение на хранение секретной информации ЦРУ. А с учётом того, что с ЦРУ и Пентагоном в том же направлении работает и Google, то легко представить какой объём данным, в том числе, персональных, окажется в руках ЦРУ.

Ничего не обычного в таких связях между IT-гигантами и спецслужбами нет. Например, Facebook недавно нанял Бена Ниммо бывшего пресс-атташе НАТО и куратора спецоперации британской разведки Integrity Initiative, чтобы «возглавлять всемирную стратегию против операций влияния» России, Ирана и Китая. А всего месяц назад накануне неправильных (с точки зрения США) выборов в Никарагуа, Twitter одномоментно забанил сотни аккаунтов, поддерживающих действующего президента. А Facebook и Instagram забанил ещё 1300 аккаунтов.

https://vatnik.me/longreads/dzheff-bezos-i-imperiya-amazon-chast-2/ – по ссылке еще много интересной фактуры, автор проделал хорошую работу.

Первая часть вот здесь https://vatnik.me/longreads/dzheff-bezos-i-imperiya-amazon-chast-1/

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