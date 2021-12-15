«Мастерская новых медиа» выпустила более 220 «цифровых» специалистов

Выпускниками образовательной программы «Мастерская новых медиа» в 2021 году стали более 140 медийных специалистов и более 80 специалистов в области стратегических коммуникаций.

«Мастерская новых медиа» ориентирована на подготовку и создание сообщества «цифровых» специалистов в сфере PR и в новых медиа, которые могут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием самых современных инструментов и средств. Программа стартовала 26 августа в Москве, в ней уже прошли обучение более 140 медийщиков и более 80 PR-специалистов из 59 регионов России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На встрече с выпускниками Мастерской первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил программу и отметил, что «Мастерская новых медиа» должна развиваться, а ее выпускники получат возможности для самореализации.

«Такая синергия одного проекта и нашего департамента – для нас это первый опыт. Причем это была не разовая встреча, а настоящий марафон. И речь идет не о студентах, а о людях, состоявшихся в профессии. Мы разработали специальную программу, ориентировались на то, что интересно и востребовано будет в их профессиональной деятельности. Провели такие мастер-классы, в рамках которых слушатели смогли получить и теорию, и практику. Мы были счастливы, что это состоялось», – отметила мастер программы, директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Для выпускников программы будет предусмотрено постсопровождение – система стажировок, рекомендуемая работодателям, в том числе и в государственном секторе. Кроме того, слушатели смогут присоединиться к реализации различных проектов и участвовать в грантовых конкурсах институтов развития общества. Также в «Мастерской новых медиа» будет сформирован центр коммуникации и взаимодействия выпускников.

Спикерами программы стали более 100 экспертов, в том числе министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки, заместитель генерального директора по развлекательному вещанию АО «Национальная медиа группа» Вячеслав Муругов, главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев и другие.

Программа по подготовке специалистов в области интернет-коммуникаций организована АНО «Диалог» и президентской платформой «Россия – страна возможностей» на базе ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж».