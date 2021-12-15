 

Скандал с «Беларуськалием» в Литве привел к объявлению об отставке главы ЛЖД

15.12.2021, 4:58, Новости дня
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Из-за скандала вокруг «Беларуськалия» глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка подаст в отставку, сообщил председатель правления компании Кястутис Шлюжас. При этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не приняла отставку глав МИД и минтранса Габриелюса Ландсбергиса и Марюса Скуодиса

Шлюжас сказал, что лучшим решением будет «договориться с генеральным директором о том, когда он может покинуть свой пост, и к этому времени разработать четкий план действий». По словам Шлюжаса, такой шаг необходим, чтобы «смягчить ситуацию, минимизировать репутационные риски».

Ландсбергис приветствовал сообщение о планируемой отставке Бартушки, заявив, что «репутационный урон был нанесен». Во вторник премьер-министр Литвы заявила, что не исключает ухода правительства в отставку из-за скандала, передает ТАСС со ссылкой на BNS и Литовске радио и телевидение.

Шимоните не приняла отставку двух министров. Премьер заявила: «Я ценю готовность министров взять на себя ответственность, но не могу с этим согласиться… Я не буду подавать прошения об отставке министров президенту Литовской Республики, и сегодня вечером я убедила министров отозвать свои прошения». «Надеюсь, что не позднее 31 января будут представлены все национальные решения сложившейся ситуации, обеспечивающие интересы национальной безопасности государства и минимизирующие финансовые риски. Вместе с тем на уровне ЕС будут сделаны предложения и будет стремление к дальнейшему расширению секторальных санкций против белорусского режима и максимальной синхронизации с санкциями США», – приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, лидер правящих консерваторов Ландсбергис заявил, что готов уйти в отставку, если выяснится, что находящийся под санкциями США производитель удобрений «Беларуськалий» внес предоплату ЛЖД уже после того, как санкции вступили в силу. Скуодис также подал премьер-министру заявление об отставке.



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