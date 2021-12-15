Главред Welt – «Северный поток — 2» вносит разлад в ряды нового правительства Германии

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о сомнениях в возможности запуска «Северного потока — 2» свидетельствует о наличии конфликта между зелёными и социал-демократами в правительстве, рассказал в интервью телеканалу Welt главный редактор одноимённой газеты Ульф Пошард. Более того, даже внутри СДПГ нет единства по поводу того, как строить отношения с Россией, и новому канцлеру Шольцу предстоит прояснить этот вопрос.

Давайте рассмотрим ситуацию поподробнее. Зелёные, которые никогда не были убеждены в необходимости этого проекта, которые, скорее, всегда хотели его похоронить, и с другой стороны — социал-демократы, которые, наоборот, хотят его реализации. Это действительно может стать отправной точкой для первой ссоры в правительственной коалиции «Светофор» между зелёными и социал-демократами?

УЛЬФ ПОШАРД, главный редактор Die Welt: Я не уверен, можно ли назвать эту ссору первой. Возможно, за кулисами споры идут уже и по другим положениям. Что действительно примечательно, так это то, что молодая и — в этом случае, полагаю, можно так сказать — скорее неопытная министр иностранных дел Бербок решилась ясно дать понять в интервью, что она не на сто процентов уверена в том, что «Северный поток — 2» действительно может быть запущен и начнёт поставлять газ. А кто знает СДПГ, тот знает и о том, что взгляд на восток, в том числе тоскующий по востоку взгляд, исходит не только от бывших высокопоставленных политиков, таких как Герхард Шрёдер. Говорят, что господин Эрлер тоже высказывался соответствующим образом. Вспомним также высказывание господина Мютцениха, который сказал, что угрозы должны прекратиться с обеих сторон в том, что касается конфликта на востоке Украины, так что там, где Запад в этом вопросе грозит России, это уже очень странно. И это старая проблема СДПГ с её отношением к России, заключающаяся в том, что некоторые — я бы даже сказал, четверть партии — до сих пор не понимают, как к ней относиться.

Это, в свою очередь, снова указывает не только на то, что конфликт между зелёными и социал-демократами — возможно, закулисный — может скоро перерасти в открытый, но и на то, что это трудный и спорный вопрос, в том числе внутри партии социал-демократов.

УЛЬФ ПОШАРД: Абсолютно верно! Как говорится, Мютцених — это не кто-нибудь, а глава фракции, и он в любом случае обладает авторитетом. И, я думаю, СДПГ сейчас стоит на пороге прояснения своей позиции. Это партия, которую раньше представлял вице-канцлер, который был министром финансов. Теперь как от партии канцлера от них ждут ответов, в том числе по таким основополагающим вопросам — а Шольц ясно дал понять, насколько важна внешняя политика. Теперь он должен разобраться с этим вопросом. Кроме того, у него есть не только зелёные, но и оппозиция, своего рода дружелюбная к РФ подкова: практически послушная РФ АдГ на одной стороне и, на другой стороне, — Левая партия, которая по-прежнему идеализирует Россию, хотя страна уже явно не имеет ничего общего с социалистическим прошлым и, скорее, представляет собой жёсткий капиталистический олигархический режим.

Это был Ульф Пошард, главный редактор Welt. Спасибо.

УЛЬФ ПОШАРД: Пожалуйста.

Дата выхода в эфир 13 декабря 2021 года.