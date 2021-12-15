Мнение: О полновластии чеченцев в Москве. Наглядно…

Снова, к сожалению, возник «национальный вопрос».

А что делать? Просто смириться? Но вот с таким???

Не успел президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков исключить даже малейшую возможность «ареста» режиссера Александра Сокурова, который поспорил на заседании Совета по правам человека с президентом России Владимиром Путиным о наполеоновских амбициях чеченского лидера Рамзана Кадырова, как началось…

О реакции самого глубокоуважаемого Рамзана Ахматовича речь уже была. Но «падишаха», как известно, играет свита. И она… играет уже по своим правилам.

Не по общероссийским.

11 декабря Рамзан Кадыров потребовал от «компетентных органов дать словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера». Чуть позже а спикер чеченского парламента Магомед Даудов пообещал обратиться в СК РФ, добавив, что «за намёки на Кавказ и Чеченскую Республику, в частности нам есть, что ответить».

А теперь и вовсе несусветное.

На своей официальной странице в Instagram министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев… объявил Александра Сокурова «Врагом народа». Чеченского, надо полагать. Также он назвал режиссера и сценариста «шовинистом, желающим испытать счастья… на людской крови». Сформулировано безграмотно, но разве стоит требовать многого от человека на этом посту?

«Вас следует судить за разжигание межнациональной розни… Надеюсь, что правоохранительные органы дадут правовую оценку этим высказываниям и привлекут данного провокатора к ответственности по всей строгости закона!» – заявил Ахмед Дудаев. И неважно, что в Кремле совсем не видят оснований для такого привлечения. Чечне Москва не указ.

Так что, в принципе, понятно, почему Владимир #Путин ещё на заседании СПЧ в ответ на слова Александра Сокурова заявил недвусмысленно: «К отношениям среди вайнахов я прошу вас относиться серьёзно. Две тысячи разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят! К этому очень серьёзно надо относиться. И вот так на всю страну об этом говорить непозволительно… Вы что, хотите повторения Югославии на нашей территории?».

Но эта отповедь, показавшая «осторожность» верховной власти, похоже, только лишь распалила праведный гнев в окружении Рамзана Кадырова. А его публичная демонстрация официальными лицами Чечни, вероятно, закладывает новые границы допустимого в отношениях региона с центром. И так – шаг за шагом, шажок за шажком.

Ну и за кем в Москве настоящая сила?

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