В Туве почти 80 школьников госпитализировали с отравлением

Поставки питания могли быть связаны с ФССП.

В Туве 79 воспитанников кадетского корпуса пожаловались на пищевое отравление, большинство из них госпитализировали. Об этом, как передает «Интерфакс», сегодня сказал и.о. министра образования республики Алексей Храмцов.

«74 из них находятся в инфекционном отделении детской больницы. Состояние детей — средней тяжести. У большинства — температура, рвота»,

— рассказал он.

Первые дети с признаками пищевой токсикоинфекции начали поступать в больницы Кызыла вечером 13 декабря.

Общеобразовательное учреждение, которое объединяет в себе кадетский корпус и интернат для сирот, закрыли на карантин. Роспотребнадзор начал эпидрасследование и уже выяснил, что причиной отравления могло стать некачественное питание. Следственный комитет начал проверку после отравления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

Как сообщает издание «Тайга.Инфо», горячее питание в кадетский корпус поставляет индивидуальный предприниматель Буяна Уваннай, которая регулярно получала госконтракты. «Тайга.Инфо» отмечает, что, согласно странице «ВКонтакте», супруг владелицы бизнеса работает в тувинском республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов (ФСПП).

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