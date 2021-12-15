 

Еврокомиссия захотела реформировать Шенгенскую зону

15.12.2021, 4:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шенгенскую зону предлагается реформировать с учетом опыта борьбы против коронавируса и миграционного кризиса на границах ЕС и Белоруссии, сообщила Еврокомиссия.

ЕК хочет «усилить координацию внутри ЕС», чтобы страны получили «инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», передает РИА «Новости».

В случае миграционного кризиса предлагается сокращать число работающих КПП, усилить охрану внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на убежище прямо на приграничной территории. ЕК советует странам заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, добиться большего сотрудничества между органами правопорядка. Это, по мнению ЕК, поможет депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту страну Европы, из которой они прибыли.

Предлагается также упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. По задумке ЕК, ограничение будут вводить общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Подчеркивается, что временные ограничения внутри Шенгенской зоны остаются решением на крайний случай.

Напомним, в мае крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия заявила, что кризисы последних лет показали, что нельзя принимать существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей как должное. Партия выступила за пересмотр правил работы Шенгенской зоны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Смена руководителя НБУ не повлияет на курс валюты – Шмыгаль

15.03 / Kia представила свой первый электромобиль EV6 2022 года

09.08 / “Я нашел место, в которое хочу вернуться”. Комаров купил в Карпатах участок, на котором будет строить дачу

19.06 / Задержан подозреваемый в убийстве американской студентки в Нижегородской области

21.03 / В мире: Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

24.09 / В Индии сожгли 2500 рогов носорогов. Так власти опровергают мифы о лечебных свойствах рогов

16.12 / Американские ученые хотят опровергнуть теорию относительности

08.06 / США собрались усилить давление на власти Венесуэлы

28.08 / Times – переговорщик ЕС по брекситу поборется с Макроном за пост президента Франции

10.06 / По делу Хованского допросили блогера Дмитрия Ларина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика