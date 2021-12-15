Еврокомиссия захотела реформировать Шенгенскую зону

Шенгенскую зону предлагается реформировать с учетом опыта борьбы против коронавируса и миграционного кризиса на границах ЕС и Белоруссии, сообщила Еврокомиссия.

ЕК хочет «усилить координацию внутри ЕС», чтобы страны получили «инструменты для противостояния сложностям в управлении общими внешними границами ЕС, а также внутренними границами в Шенгенском пространстве», передает РИА «Новости».

В случае миграционного кризиса предлагается сокращать число работающих КПП, усилить охрану внешней границы ЕС, рассматривать заявки беженцев на убежище прямо на приграничной территории. ЕК советует странам заключить или обновить двусторонние соглашения о реадмиссии, добиться большего сотрудничества между органами правопорядка. Это, по мнению ЕК, поможет депортировать нелегалов не за пределы ЕС, а в ту страну Европы, из которой они прибыли.

Предлагается также упорядочить процедуру ввода контроля на внутренних границах ЕС. По задумке ЕК, ограничение будут вводить общим решением Совета ЕС, если речь идет об общей угрозе. Подчеркивается, что временные ограничения внутри Шенгенской зоны остаются решением на крайний случай.

Напомним, в мае крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия заявила, что кризисы последних лет показали, что нельзя принимать существование Шенгенской зоны со свободным перемещением людей как должное. Партия выступила за пересмотр правил работы Шенгенской зоны.