 

Канцлер Австрии – санкциями против «Северного потока — 2» ЕС только навредит сам себе

15.12.2021, 3:56, Новости дня
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер настаивает на необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Он заявил, что ни во что не ставит идею связать эксплуатацию газопровода с действиями РФ в отношении Украины, потому что тем самым Евросоюз только навредит сам себе. Пока Европе нужны нефть и газ, необходимо обеспечить максимум источников для их получения, чтобы гарантировать надёжность энергоснабжения, уверен Нехаммер.


Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер высказался за запуск вызывающего споры газопровода «Северный поток — 2», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. «Я ожидаю, что «Северный поток — 2», как и было запланировано, скоро сможет быть сдан в эксплуатацию», — сказал австрийский канцлер в интервью Die Welt.

По его словам, до тех пор пока страны ЕС нуждаются в нефти и газе, важно гарантировать получение энергоснабжения из как можно большего числа источников и по соответствующим трубопроводам.

«Это, разумеется, касается и Австрии. «Северный поток — 2» — это важный проект, который даёт Европейскому союзу надёжное снабжение в энергетической сфере», — подчеркнул Нехаммер.

В ответ на требование правительства США использовать российский газопровод, который должен поставлять газ через Балтийское море в Германию и ЕС, в качестве средства давления на Москву в украинском конфликте канцлер Австрии высказался следующим образом: «Я ни во что не ставлю идею связать запуск «Северного потока — 2» с российскими действиями на Украине. Тем самым Европейский союз только навредит самому себе».

Напротив, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье на канале ZDF сказала, что партии коалиции «Светофор», то есть СДПГ, зелёные и СвДП, договорились в коалиционном соглашении, что для энергетических проектов действует европейское энергетическое право, — «а это означает, что в соответствии с текущей ситуацией этот газопровод не может быть разрешён, потому что не выполняет требований европейского энергетического права, и, кроме того, имеются ещё вопросы безопасности», заявила новый министр иностранных дел Германии.



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