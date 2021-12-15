Брат Ассанжа в интервью Fox News – США хотят наказать Джулиана в назидание остальным

После экстрадиции Джулиана Ассанжа в Америку его наверняка ждёт смерть. Такое мнение в интервью Fox News высказал брат основателя WikiLeaks Гэбриел Шиптон. Он также предположил, что власти США хотят сделать суд над разоблачителем показательным, чтобы отбить у людей желание искать правду.

Вам, наверное, знакомо имя Джулиан Ассанж. И из всех криков нашего политического класса о Джулиане Ассанже вы, вероятно, сделали вывод, что он некий международный шпион, который взломал наши компьютеры и похитил наши секреты.

Но это совсем не тот, кем является или когда-либо был Джулиан Ассанж. Он не взламывал компьютеры. Он журналист. Он перепечатал невероятно компрометирующие факты для нашего политического класса, национального комитета Демократической партии и, прежде всего, внешнеполитического истеблишмента, которому должно быть стыдно за очень многое.

The New York Times занимается подобным на протяжении ста лет без каких-либо проблем. Но когда это сделал Джулиан Ассанж, с лета 2012 года он оказался в заточении на протяжении почти десяти лет. Последние два с лишним года он содержится в британской тюрьме строгого режима. Возможно, его отправят в нашу страну. Так что же именно будет дальше с Джулианом Ассанжем, и почему его никто не защищает?

Сегодня вечером с нами на связи Гэбриел Шиптон — брат Джулиана Ассанжа. Мистер Шиптон, большое спасибо за участие. И, кстати, о моих словах, что никто не защищает Джулиана Ассанжа. Разумеется, многие люди выступают в его защиту, но я имею в виду, что среди них нет никого из высших кругов американской журналистики. Они молчат об этом. Как вы думаете, почему?

ГЭБРИЕЛ ШИПТОН, брат Джулиана Ассанжа: Я думаю, Такер, им довольно долго удавалось игнорировать это дело. В Великобритании оно находилось на расстоянии вытянутой руки, но только в прошлую пятницу высокий суд Великобритании постановил, что Джулиан может быть экстрадирован. Они одобрили его экстрадицию в США, так что теперь дело передаётся сюда. У Джулиана есть возможность подать апелляцию, но решение о его экстрадиции вынес главный судья Великобритании, который является высшим судьёй в Англии и Уэльсе. Поэтому весьма маловероятно, что апелляция будет рассмотрена.

Так что я думаю, что люди здесь, СМИ, правительство больше не смогут игнорировать грядущее дело. Эта криминализация… По сути, этим вердиктом администрация Байдена криминализировала раскрытие правды, и в действительности ситуация даже хуже, чем кажется. Они криминализировали знание секретной информации. И вот теперь дело переносится в эту страну, высший суд принял решение об экстрадиции. Я не думаю, что люди здесь смогут продолжать его игнорировать.

Но вот какой вопрос. Вы-то не живёте в США, а нашу страну захлестнула волна преступности, которая привела к убийству многих тысяч человек — гораздо больше, чем в прошлом году. Кроме того, многие тысячи умерли от передозировки наркотиками. Иными словами, у нас сейчас большое количество проблем с преступностью в Соединённых Штатах, но администрация Байдена озадачена тем, чтобы заполучить вашего брата. Почему заполучить вашего брата для них важнее, чем предать правосудию, скажем, убийц?

ГЭБРИЕЛ ШИПТОН: Что ж, я думаю, что люди, которые сейчас управляют нашими демократическими странами, хотели бы править безнаказанно. Они не хотят, чтобы люди знали, что делается от их имени. Они хотят хранить секреты. Они хотят… фактически они не хотят, чтобы общественность была информирована. Думаю, в этом причина.

И они наказывают Джулиана в назидание другим. Они говорят людям: если вы говорите правду о наших секретах, если вы говорите правду о полицейском государстве или о чём угодно, то же самое произойдёт с вами. Вас посадят в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, ваша репутация будет разрушена, вас лишат семьи.

Я должен задать вам последний вопрос. Это тяжёлый вопрос, но я должен его задать. Как вы думаете, если вашего брата экстрадируют в Соединённые Штаты, он выживет?

ГЭБРИЕЛ ШИПТОН: Послушайте. Нет, нет, я думаю, что не выживет. Я хочу сказать, мы знаем, что заключённым здесь не могут обеспечить безопасность. Даже самым известным заключённым, включая Джеффри Эпштейна, не смогли обеспечить безопасность в тюрьме. Так на что остаётся надеяться Джулиану? Думаю, если его выдадут, то он, скорее всего, умрёт.

Вы говорите так, словно мы живём в Боливии, и мне становится от этого стыдно, но вы, вероятно, правы. Гэбриел, большое спасибо, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Благодарю.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2021 года.