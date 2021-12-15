 

Мнение: Обратная связь с государством

15.12.2021, 3:36, Разное
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В октябре в ответ на периодические предложения и предъявы в стиле "А вот вы про всякое пишите, вот возьмите, сами и напишите куда следует", решил проверить, а как это на самом деле работает.
В порядке эксперимента, написал в РКН по поводу опуса героизирующего коллаборациониста из УПА https://dtf.ru/read/891498-kto-takoy-leonid-perfeckiy на DTF – он там кстати до сих пор висит. Оттуда отфутболили в МВД.
Написал аж 29 октября. Ответ по существу пришел аж 14 декабря, спустя 1,5 (!) месяца. С другой стороны, государственные шестеренки начали со скрипом вращаться. Так что формально, система работает, но скорость работы конечно атас.

Источник: Colonel Cassad



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