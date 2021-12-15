Лукашенко одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Белоруссии, ее граждан и организаций.

Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет, когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список, информирует агентство «БелТа» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии.