Иностранцы перечислили самые странные конспирологические теории

Пользователи Reddit перечислили самые странные, по их мнению, конспирологические теории.

На сайте предложили ответить на вопрос о том, какая «самая глупая теория заговора» встречалась пользователям. Так, один из них привел в пример существование «секретного еврейского космического лазера». Речь идет о высказывании конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предположила, что лесные пожары в Калифорнии устроили Ротшильды с использованием космического лазера, чтобы расчистить место для высокоскоростной железной дороги.

Другой пользователь рассказал о том, как «профессор геологии из колледжа» заявлял учащимся, что «Америка пыталась убить Кастро» с помощью «лосьона для рук, который убивал бы только чернокожих». По этой версии, «белый агент наложил лосьон и попытался пожать руку Кастро». Также пользователи рассказали о теории, согласно которой «Китай отправляет агентов», подрывающих экономику США довольно оригинальным способом – они «ужасно водят машину в час пик».

Озвучивались и более традиционные теории, например, о плоской Земле. Причем один из пользователей поведал о том, как эту теорию рассказывала учительница английского языка в школе. Упоминается популярная теория заговора QAnon.

Не обошлось и без теорий, связанных с коронавирусом и вакцинами. Есть версия, что «правительство добавляло вакцину в заправку для салатов». Другой пользователь общался с женищиной, которая боялась, что «частицы вакцины пройдут через ее канализацию и заразят ее». Согласно еще одной теории, после 90-процентной вакцинации в США к вакцине добавят имплант и «всех, кто не хотел делать прививку, можно будет отслеживать и контролировать». Так что желающим сохранить свободу «следует сделать вакцину до того, как страна достигнет 90% вакцинации».

Напомним, эксперт российской IT-индустрии Игорь Ашманов заявил газете ВЗГЛЯД, что конспирологические настроения по поводу ковида можно сравнить с «мозговым вирусом». Это ментальная программа, построенная по технологиям создания компьютерных вирусов, чтобы подпитывать движение антиваксеров.