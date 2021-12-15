 

Все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона»

15.12.2021, 3:26, Новости дня
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Вероятно, все три вакцины от коронавируса, одобренные в США, малоэффективны против «омикрона», следует из результатов исследования, проведенного Общеклинической больницей штата Массачусетс и Массачусетским технологическим институтом.

Речь идет о вакцинах Moderna, Pfizer/BioNTech (по две дозы) и Johnson & Johnson (одна доза). В исследовании проверялась их эффективность против «псевдовируса, сконструированного таким образом, чтобы напоминать вариант «омикрона». Была выявлена «низкая или отсутствующая» защита, передает Reuters.

Однако при использовании бустерной дозы появлялась сильная защита. Ученые также предположили, что «омикрон» является более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Полученные результаты согласуются с результатами других недавно опубликованных исследований. 

BioNTech и Pfizer заявили, что курс из трех доз их вакцины оказался способен нейтрализовать новый вариант вируса в лабораторных испытаниях, но две дозы показали значительно худший результат. Moderna и J&J пока не опубликовали собственных данных.

Напомним, Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон», но начал положенную по протоколу адаптацию к нему вакцин.



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