Мнение: Письмо: “Это прямо треш”

Траблшутинг попробуем?

Пишите, что автор делала неверно, но пишите, почему, и как надо было реагировать.

А дальше пишите, что ей сейчас надо делать. И тоже с аргументами, не общие слова.

kora754

Здравствуйте, Эволюция. Очень надеюсь попасть на разбор.

Мне 33, год назад я вышла замуж. Муж на 2 года старше меня. У нас есть ребенок, ему 3 месяца. ОЗ мужа больше моей: высокая должность, несколько недвижимостей, престижное образование и все предыдущие его женщины с большей ОЗ, чем моя. У меня же квартира доставшаяся от бабушки, зп средняя и почти все предыдущие отношения с мужчинами, которые не хотели жениться на мне.

Проблема моя в том, что меня не устраивает то, как мы живем. А именно: он периодически остается ночевать в своей квартире, объясняя это тем, что она близко от его работы (это и правда так), а до моей квартиры ему ехать 1,5 часа. Мы изначально никогда не жили постоянно в одной квартире. С момента знакомства мы ночевали друг у друга попеременно, а когда я забеременела, я перестала ездить к нему. До недавнего времени меня как будто это устраивало. Но сейчас, после рождения ребенка, у меня появились гинекологические проблемы и врач назначил половой покой. То есть, секса у нас нет уже почти 4 месяца, и, как я понимаю, раньше я тупо подтверждала его любовь к себе нашим сексом и его приставаниями. А сейчас всего этого нет. Секс под запретом и он даже не обнимает меня и не целует. Раньше он мог прийти с работы, мы занимались сексом, он говорил, как ему хорошо, мы много разговаривали, а сейчас, он приходит с работы, немного пообщается с ребенком и в остальное время сидит в телефоне. Играет или читает.

Недавно была ссора. Я увидела, что в телефоне ему пишет женщина и присылает свои фото. Попросила показать переписку. Он отказался. Я была зла и он сказал, что ему это не нравится и он сейчас уедет. Я сказала, что может уезжать. И он собрался и уехал ночью к себе в квартиру. Через сутки помирились. Показал скрин переписки, что мол общение было с коллегой по работе и что она прислала фото т.к была пьяна с подружкой, а он просто ответил им, что они красавицы. Потом сказал, что на время декрета даст мне доступ к его телефону, но как только я выйду из декрета, то доступ будет закрыт. А по итогу, через пару дней, я вижу, что он вводит пароль в телефон закрываясь от меня.

Недавно был еще один конфликт. Он позвонил при мне родственнику и спросил про получение визы в другую страну. Что хотел бы съездить туда. После разговора я спросила: куда же он собрался? На что он ответил: А чего это ты подслушиваешь старших?

Ночью меня накрыла обида и на следующий день я сказала, что он даже не ставит меня в известность о своих планах, считает что я подслушиваю его. На что он снова начала говорить, что я при придираюсь, что мне нечем себя занять в декрете. Что он пока никуда не собирается, а просто думал. Я снова завела тему про то, что мы не живем вместе, что он не хочет жить со мной. На что он после всех моих предъяв сказал, что в один момент он не выдержит моих истерик и выноса мозга и уйдет от меня.

Я спросила: угрожает ли он мне? Он ответил, что нет, но считает, что я бешусь с жиру, и возможно, мы разные с ним. Что мой взгляд на семью – это жить в одной квартире, проверка телефонов друг друга, запрет на общение с другими женщинами (он считает, что просто общаться с другими женщинами ему и мне с другими мужчинами – это нормально, главное, не изменять, а просто сделать комплимент – это нормально)

Еще был конфликт до нашей свадьбы: он состоял в группе для знакомств, мы уже встречались и подали заявление в загс. И тут однажды ему приходит сообщение о новом человек- женщине. И он так легко мне сообщает, что вот мол, новый контакт, с кем я могу познакомиться, для расширение круга знакомств. Мы тогда сильно поругались, я сказала, что это какая-то фигня, он сказал, что не ищет ничего кроме общения. По итогу, помирились, когда он сказал, что не будет встречаться с женщинами из этого приложения, только с мужчинами.

И вот сейчас, я понимаю, что начала сходить с ума от ревности, от того, что поняла, что я минус, а он плюс. А раньше мне казалось, что был баланс.

После той ссоры, когда он ночью уехал к себе, я предложила развод. Он потом сказал, чтобы я не рвала отношения, а подождала выхода из декрета и что он очень боится потерять связь с ребенком. То есть, опять же он не сказал, что любит меня, и что не хочет терять меня, а что он боится самого факта развода (думаю перед родственниками) и обрыва связи с ребенком. Я сразу его заверила, что на его отношения с ребенком наши отношения никак не повлияют. Он вроде успокоился. И вот сегодня, он снова после работы не приехал к нам с дочкой домой, сказал, что устал и не сможет ехать 1,5 часа в пробках, чтобы приехать к 23 и сразу вырубиться.

Эволюция, вы писали, что прежде чем разводиться, нужно подумать что будет после развода. Так вот, денег он мне дает ровно столько, сколько будет полагать по алиментам-1/4 от своей зарплаты, плюс, раз в неделю покупает нам продукты. Живем очень скромно, т.к он сейчас вложил все свои накопления в бизнес. На ребенка я покупаю все со своих декретных и того, что он мне кидает на карту. Также, покупаю на эти деньги продукты.

Но у меня есть свои собственные сбережения, которые я копила в течение нескольких лет. Они лежат на счету в банке. Если нужно, я смогу полностью обеспечить себя и ребенка. Это что касается финансов.

Его помощь по дому: он не готовит и не занимается уборкой. Этим занимаюсь я. Конечно, это связано с тем, что поздно приезжает домой с работы. Но а на выходных, он в основном встречается с коллегами, по его бизнес-проекту.

Наверное, меня держит с ним то, что я понимаю, что он хоть и плюс, но он женился на мне и хотел ребенка. Что до 33 лет мне никто не предлагал завести ребенка и я не была замужем. А еще, то, что после каждой ссоры, он все-таки говорит чтобы я не подавала на развод, а подождала, когда закончится гормональный сбой из-за кормления, что ребенка нужен отец и что все равно мы теперь будем связаны на всю жизнь т. к у нас дочка.

Но мне плохо, я включила ищейку и лажу по его соц сетям, когда он не со мной- накручиваю, что он общается с другими. Что перестал говорить мне о любви и что вижу, что он меня не хочет. Хотя моя фигура и осталась прежней после родов- я почти ничего не набрала.

Эволюция, ведь я разрушаю брак скалками и щипцами, он либо найдет себе любовницу, либо уйдет от меня. Хотя… иногда мне кажется, что он и не приходил. Просто поженился т.к хотел ребенка, и ничего больше меня не захотел. А я как будто подставила его- сначала согласилась на такое, а потом взбунтовала и еще и отлучаю от ребенка, как будто. У меня уже начало пропадать молоко. Я ничего не могу сделать со своими мыслями. Постоянно фокус на себе- он меня не любит, а я дура с короной, которая упала.

И самое главное: я понимаю, что смогу стать спокойнее если он просто исчезнет из моей жизни. Я отморожусь, забуду. Но ведь такого никогда не будет. Если разведемся, он будет приезжать, а я видеть его и наверное убегать в комнату чтобы он не видел слез. То есть, значимость его большая. Но ведь и выносить мозг ему скалками, щипцами и кислыми щами невозможно. После каждой ссоры я чувствую себя отвратительно. Мысли о том, что вот ему же норм без секса и не приезжать иногда к нас, а мне нет. Это прямо треш. Я не знаю, как быть…