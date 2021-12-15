Washington Post проанализировала, как Украину воспринимают в России

Даже если Владимир Путин и прислушается к предостережениям Байдена относительно Украины, будущая напряжённость в регионе будет во многом схожа с нынешней. Как пишет The Washington Post, этому будут способствовать исторически сложившиеся российские взгляды на Украину, которые являются препятствием на пути к скорому урегулированию кризиса.



Reuters

После разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным об украинском кризисе российские чиновники всё активнее обвиняли в конфронтации НАТО и называли Украину марионеточным государством Запада, а российский президент даже сравнил борьбу Украины с «промосковскими сепаратистами на востоке» с геноцидом. Как пишет The Washington Post, всё это говорит о том, что, даже если Путин и прислушается к предостережениям Байдена, будущая напряжённость в регионе будет во многом схожа с нынешней, поскольку этому способствует несколько российских взглядов на Украину, которые являются препятствием на пути к скорому разрешению проблемы.

Как отмечает издание, своё основное внимание Путин уделяет восстановлению РФ как мощного авторитарного государства, проецирующего власть не только на Ближнем Востоке и в Африке, но и, прежде всего, в «самопровозглашённой сфере влияния» из бывших советских республик, куда входит и Украина. Однако после 2014 года действия РФ в Крыму и Донбассе лишь подтолкнули Киев ещё ближе к Западу. Сегодня 72% украинцев считают Россию враждебной державой.

Кроме того, пишет автор материала, российские чиновники и СМИ выставляют Украину страной несуверенной, структурно нежизнеспособной и не имеющей права создавать собственные союзы. В своей статье об Украине Владимир Путин написал, что «истинный суверенитет Украины возможен лишь в партнёрстве с Россией». А глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал Украину «протекторатом», добавив: «В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

Ещё одним препятствием к урегулированию ситуации в стране является то, что Москва долгое время создавала буфер безопасности из соседей. Поэтому попытки соперников, в том числе НАТО, продавать оружие или создавать дипломатические и военные союзы в её сфере влияния РФ считает незаконным проникновением.

Также, пишет автор статьи, для Москвы настоящим кошмаром станет сильная Украина — стабильная демократия с западным уклоном, где коррупция побеждена, гражданское общество процветает, а выборы работают. Такая страна по соседству вдохновит россиян на пересмотр собственной системы, чего опасаются российские власти. Именно поэтому ведущие российского государственного телевидения высмеивают Украину как несостоятельное и разделённое государство, где правят нацисты.

Как заключает издание, 30 лет назад РФ потеряла свою советскую империю, однако сейчас она увидела новый шанс расширить своё влияние, полагая, что США как сила, определяющая глобальную политику, оказались в упадке. И именно Украина в этом уравнении сегодня играет очень важную роль.