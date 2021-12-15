 

Мишустин представил заявку РФ на «Экспо-2030» на английском языке

15.12.2021, 2:38, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на английском языке представил заявку РФ на проведение Всемирной универсальной выставки «Экспо-2030» в Москве, рассказав, что столица является олицетворением широкой русской души, где рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия.

«Москва является одним из передовых мегаполисов мира. Ее инфраструктура отвечает самым высоким стандартам гостеприимства, комфорта и безопасности. Убежден, что российская столица успешно справится с высокой миссией проведения «Экспо», – передает РИА «Новости» его слова.

Мишустин отметил, что в Москве памятники старины органично сочетаются с самыми передовыми технологическими достижениями, в городе есть огромные возможности для развития и творчества. «А еще наша столица – олицетворение широкой русской души. Здесь всегда рады гостям и готовы обеспечить для них самые комфортные условия», – сказал глава кабмина.

При этом глава кабмина добавил, что российская заявка на проведение выставки в 2030 году в Москве касается темы «Прогресс человечества. Общее видение гармоничного мира», и она нацелена на создание «справедливого и устойчивого миропорядка, в котором благополучие человека неразрывно связано с жизнью в гармонии с окружающей средой». По его словам, эта задача «весьма актуальная», особенно с учетом глобального перехода к зеленой экономике.

Мишустин подчеркнул, что РФ придает большое значение международной выставочной деятельности и на протяжении 170 лет активно участвует в проведении выставок «Экспо». «Участие нашей страны в «Экспо» неоднократно отмечалось медалями, дипломами и премиями. Убежден, что проведение этого мероприятия в РФ удостоится самой высокой оценки», – заключил премьер.

Ранее Мишустин заявил, что российская столица не раз демонстрировала, что способна обеспечить безопасность и комфорт гостей мероприятий мирового масштаба, потому она может претендовать на Экспо-2030.

Напомним, в апреле была подана заявка на право проведения всемирной выставки ЭКСПО в 2030 году в Москве.



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