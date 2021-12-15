 

Арестованы обвиняемые в убийстве мужчины в Долгопрудном подростки

15.12.2021, 2:38, Новости дня
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Обвиняемые в убийстве мужчины на спортплощадке в Долгопрудном двое несовершеннолетних арестованы, информирует ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 12 декабря на спортплощадке в Долгопрудном подозреваемые напали из неприязни на 40-летнего мужчину: один повалил его на землю, после чего второй «нанес потерпевшему удары ножом в область головы». Затем подозреваемые скрылись с места преступления, а тело погибшего было обнаружено прохожим, сообщается на сайте ведомства.

Обоих подростков арестовали, им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Уточняется, что был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены обыски и назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается.

Ранее в Хабаровском крае задержали двух школьниц 13 и 14 лет, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера.



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