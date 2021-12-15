 

Путин заявил о высоком авторитете движения «Волонтеры Победы»

15.12.2021, 2:38, Новости дня
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В Самаре начал работу Международный форум «Волонтеров Победы», участников приветствовал президент РФ Владимир Путин.

В приветствии глава государства отметил, что за прошедшие годы движение «Волонтеры Победы» завоевало высокий общественный авторитет, объединило вокруг своих благородных задач энергичных, неравнодушных людей – как в России, так и за ее пределами. И сегодня, благодаря подвижнической и очень нужной работе, реальным делам и начинаниям – этот масштабный проект развивается, укрепляет свой созидательный потенциал, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наш форум снова доказал, что у нас замечательная молодежь, которая чтит память предков и смотрит в будущее. Мы собрались на этом форуме для того, чтобы подвести итоги и запланировать новые задачи. Несмотря на то, что движение существует уже шесть лет, «Волонтеры Победы» не теряют свою актуальность. В этом году у нас рекордное число новых добровольцев. К команде движения присоединились 180 000 неравнодушных людей разного возраста», – поделилась Ольга Амельченкова, депутат Государственной Думы, председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеров Победы».

На открытии форума были подведены итоги первой премии патриотического добровольчества «Сохраняя историю, строим будущее».

На форуме добровольцы примут участие в стратегических сессиях, мастер-классах и круглых столах, встретятся с экспертами в сфере патриотического воспитания, сохранения исторической памяти, образования, медиа и личностного роста.

Международный форум Волонтеров Победы проходит с 14 по 18 декабря 2021 года в Самарской области. Участниками форума являются более 1000 неравнодушных людей из 85 регионов РФ и 52 стран мира. В их числе руководители отделений Движения, представители медиакоманд и лучшие Волонтеры Победы. 



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