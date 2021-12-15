 

В Госдуме отреагировали на идею заменить ЕГЭ на портфолио

15.12.2021, 2:38, Новости дня
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«В настоящее время утверждать, что портфолио может стать альтернативой ЕГЭ, преждевременно», – рассказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Заменить экзамен иной формой оценки знаний школьников ранее предложил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ЕГЭ – это независимая и объективная оценка знаний абитуриентов. Альтернативой ЕГЭ может стать только аналогичный формат оценки урочных и внеурочных достижений, который даст возможность выпускнику максимально полно продемонстрировать свои успехи, а вузам – оценить все качества и уровень подготовки абитуриента. На сегодняшний день портфолио не позволяет оценить в полной мере школьную и внешкольную деятельность обучающихся», – рассказал он.

По словам депутата, «конкурсный отбор в вузы – комплексная и сложная тема, которая, убежден, требует к себе внимательного отношения со стороны власти. Действующая сейчас система ЕГЭ нередко поддается конструктивной критике, звучат предложения о ее модернизации вплоть до отмены».

«Важно, однако, помнить, что сфера образования консервативна и чувствительна к интересам людей. Любые изменения в образовательном процессе затрагивают всех его участников – обучающихся, родителей, педагогов», – добавил Мажуга.

Депутат убежден, «что немедленная отмена ЕГЭ – худший из возможных вариантов развития современной школы. Вопрос альтернативы действующей системы – тема для широкого и вдумчивого общественного обсуждения, не приемлющего поспешности. Портфолио выпускника может стать, например, хорошим дополнением для оценки его мотивации и активной жизненной позиции».

Ранее «Российская газета» сообщила, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил использовать портфолио выпускников школ как альтернативу сдаче ЕГЭ. Предполагается, что портфолио позволит сформировать комплексное представление об абитуриенте у приемной комиссии вуза.

По мнению Музаева, портфолио школьника должно создаваться с шестого класса. В нем дети будут «копить» свои достижения: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством. Эти достижения потом дадут им право поступать в высшие учебные заведения. Он пояснил, что сейчас соревнования, в которых участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются.



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