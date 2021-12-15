Мнения: Кто такие соотечественники

Сейчас много говорится про безусловное право соотечественников получать российское гражданство. Однако всякий раз подобные призывы утыкаются в стену недопонимания – а кого, собственно, считать соотечественниками, и как вообще определить понятие «соотечественник» – учитывая как раз таки полиэтничный состав нашей страны?

Сейчас много говорится про безусловное право соотечественников получать российское гражданство. Однако всякий раз подобные призывы утыкаются в стену недопонимания – а кого, собственно, считать соотечественниками, и как вообще определить понятие «соотечественник» – учитывая как раз таки полиэтничный состав нашей страны?

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, следует в качестве отправной точки взять понятие «отечество», которое, в свою очередь является производной от слова отец, или ещё более изначального – Отче, то есть Бог Отец. Отче – священник, предстоятель православной общины, или отец семейства – есть основа традиционного бытия русского народа, создавшего русскую культурно-цивилизационную матрицу, объединившую множество других народов и этносов в государство-континент, государство-империю.

Собственно русская матрица, русское государство-мир – это и есть государство всех, кто не просто входит в его состав механически, а кто вложился в него культурно. То есть всего множества народов и этносов, что учредили это государство-цивилизацию, и отстояли его в веках. Но в основе его лежит именно русская культурно-цивилизационная матрица с её высокодифференцированной культурой, ставшей таковой именно благодаря культурному многообразию, сплетению тех нитей множества народов и этносов, что составили ткань этой цивилизации.

Кому-то всё это может показаться излишней поэтизацией, чем-то абстрактным и не конкретным, но без такого взгляда на суть вопроса, без отсылки к онтологии русского бытия и подоплёки русского мира, вся эта тема вообще упирается в некий концептуальный тупик. Если исходить из строго юридических категорий, то у нас остаётся лишь гражданство. Граждане живут внутри РФ, а если за пределами, то отстаивать их интересы – есть прямая конституционная обязанность государства, и тут ничего отдельно и особо обговаривать не надо.

Понятно, что, когда мы упоминаем соотечественников, речь идёт не только, и даже не столько о гражданах, а о тех как раз, кто гражданства нынешней РФ не имеет, а значит, не может рассчитывать на конституционную и юридическую поддержку по умолчанию. Соотечественниками они являются по принадлежности к одному с нами Отечеству, но не юридической, формальной, принадлежности, а культурно-цивилизационной. Или к одному из наших народов. Соотечественник для нас – этот тот, кто сформирован по одной с нами культурной матрице, кто относит себя или свои корни к одной с нами цивилизации, кто разделяет единую с нами систему ценностей, кто говорит с нами на одном языке или мыслит в одной с нами эпистеме.

Соотечественники для нас – это все, кто считают себя русскими. А именно самоидентификация является основой идентичности. В этом смысле недостаточным является понятие «русскоязычные», часто используемое в официальных источниках. Не все русскоязычные считают себя русскими. Например, жители нынешней Украины в большинстве своем являются русскоязычными, то есть владеют русским языком. При этом не все из них считают себя русскими. Значительная часть граждан государства Украина идентифицирует себя в качестве «украинцев», хотя формально украинец – это любой житель государства Украина, имеющий синий паспорт. Меньшая часть «украинцев» даже выстраивает свою идентичность на отрицании всего русского. Но русским языком владеют все.

Русским языком владеют и представители многих других народов – поляки, американцы, монголы, всё постсоветское пространство – при этом русскими себя не идентифицируют. Напротив, многие русские, идентифицирующие себя таким образом, например, потомки русских эмигрантов – не знают русского языка или владеют им в недостаточной степени, чтобы относить себя к русскоязычным. Здесь правильнее было бы использовать термин «русскокультурные», но он выглядит несколько неуклюже.

К соотечественникам следует, безусловно, относить и выходцев с постсоветского пространства. Вообще Советский проект – одна из форм русской, в культурно-цивилизационном смысле, государственности. Вся советская культура, как и советское образование, были сформированы по той же самой русской культурной матрице, что и досоветские их аналоги, с некоторым лишь идеологическим налётом.

Поэтому все, кто был сформирован в структуре советской идентичности является для нас таким же соотечественником, как и потомки тех, кто бежал от русской революции 1917 года, или остался за пределами Российской Империи раньше.

Соотечественниками для нас являются православные, наследники (как и мы) греческой, византийской традиции, ставящие религиозную идентичность выше, чем этническую или культурную. То же касается и представителей других традиционных для РФ религий. Наконец, соотечественниками можно считать тех, кто отказался от своей исходной идентичности в пользу новой для себя, русской, евразийской, православной идентичности, или же русско-советской. А это всё чаще появляющиеся в РФ выходцы из США и Европы.

Отечество для нас основано на исторической преемственности, проходящей красной нитью через всю нашу общую историю со времён крещения Руси, через Россию романовскую и советскую до нынешних дней. В разные эпохи кто-то может отходить от нас, уходить далеко от своего отечества, и даже предавать своих Отцов. Но всякий раз он возвращается через покаяние, как возвращается блудный сын к своему Отцу, как возвращается отпадший от Бога человек, получая прощение. Так и наше Отечество – великотерпеливо и многомилостиво прощает заблудших, вновь принимая в отчий дом нашего единого Отечества.

Но на этом русская миссия не ограничивается. Будучи готовыми принять тех, кто возвращается в Россию, или же стремится связать с ней свою судьбу, мы продвигаем свою культурно-цивилизационную матрицу и за пределы нынешнего российского государства. Туда, где живут русские, где «русский дух, где Русью пахнет», там должны возникать очаги русской культуры, признаки русского присутствия.

Именно для этого создаются многочисленные образовательные программы по обучению иностранных студентов в российских учебных заведениях. Не для того, чтобы все они после обучения остались в РФ (хотя и это возможно), но в первую очередь для того, чтобы они стали носителями русской культурно-цивилизационной матрицы, вернувшись к себе на родину, в своё отечество.

Русский мир – это не только радушное Отечество, готовое принять тех, кто собирается связать с ним свою дальнейшую судьбу, – но и русская культурно-цивилизационная экспансия, несущая ценности Русского мира за пределы нынешнего российского государства. А те, кто принимает Русский мир в качестве своей идентичности и/или несёт его миссию за пределы Большой России, всячески с ним солидаризируясь, и есть соотечественники.

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