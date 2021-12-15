 

Макрон обещал Путину действовать в пользу выполнения минских соглашений

15.12.2021, 2:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей, сообщил Елисейский дворец.

Кроме того, Макрон подтвердил «приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», поддержку гуманитарных мер в Донбассе, решение по которым может быть принято по случаю празднования Нового года. Он попросил Путина оказать свою поддержку. Президенты договорились провести новые переговоры до конца года, передает РИА «Новости».

Макрон также «с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь» мигрантам, «заблокированным на границе» Белоруссии с ЕС. Он призвал Путина «продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции». Париж выразил решимость действовать с тем, «чтобы в Белоруссии соблюдались основные права».

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток. Президент РФ сообщил Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / ЦБ решил оградить россиян от предоставления избыточных данных банкам

25.06 / Что изменится в жизни россиян с 1 июля

04.10 / При помощи графена создадут сверхпроводящие квантовые компьютеры

02.02 / Возле суда над Навальным заметили машины диппредставительств 15 стран. Захарова заявила о вмешательстве во внутренние дела России

26.11 / Ученики коррекционных школ в Вологде будут осваивать профессии на новом оборудовании

18.03 / Гибралтар первым в мире вакцинировал взрослое население от COVID-19 – минздрав Британии

29.06 / Меркель настаивает на организации саммита ЕС–Россия

13.07 / У здания разведки в афганской провинции Саманган произошел взрыв

04.08 / Кузнецова рассказала о реализации проекта «Социальный навигатор»

26.03 / В ХХ веке уровень океана рос быстрее, чем когда-либо за последние два тысячелетия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика