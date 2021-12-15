 

Макрон обещал Путину действовать в пользу выполнения минских соглашений

15.12.2021, 2:32, Новости дня
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Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей, сообщил Елисейский дворец.

Кроме того, Макрон подтвердил «приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», поддержку гуманитарных мер в Донбассе, решение по которым может быть принято по случаю празднования Нового года. Он попросил Путина оказать свою поддержку. Президенты договорились провести новые переговоры до конца года, передает РИА «Новости».

Макрон также «с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь» мигрантам, «заблокированным на границе» Белоруссии с ЕС. Он призвал Путина «продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции». Париж выразил решимость действовать с тем, «чтобы в Белоруссии соблюдались основные права».

Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток. Президент РФ сообщил Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности.



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