 

Помощник генсека НАТО по разведке посетил Донбасс

15.12.2021, 2:32, Новости дня
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Командующий украинской Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк встретился в Донбассе с помощником генсекретаря НАТО по разведке Дэвидом Кеттлером, сообщили украинские силовики.

Павлюк и Кеттлер «обсудили ситуацию в области проведения ООС». Также в переговорах участвовал глава аналитического управления объединенного департамента по разведке и безопасности международного секретариата НАТО Капо Россин. Представителям НАТО объяснили «обстановку, которая сложилась на приморском направлении». Киев сообщил им о якобы «нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы». 

«Были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

После брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино.



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