 

Гончаренко: Режим Лукашенко приговорил Тихановского к 18 годам колонии. Это страх безумного диктатора, который боится собственного народа

15.12.2021, 2:23, Новости дня
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Режим Лукашенко приговорил оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии!

Этот ужасный приговор показывает большой страх безумного диктатора. Он настолько боится своего собственного народа, что готов запугивать, пытать и бросать за решетку. Он готов продавать страну Путину, чтобы удержать хотя бы крошку власти в своих руках.

Сегодня вместе с Тихановским огромные приговоры вынесли и другим оппозиционерам: Николаю Статкевичу суд назначил 14 лет колонии, Игорю Лосику – 15 лет, Владимиру Цыгановичу – 15 лет, Артему Сакову – 16 лет, Дмитрию Попову – 16 лет.

Но борьба точно не кончается. И мы готовы помогать белорусам сражаться за свободу! Будем поднимать этот вопрос на всех возможных международных площадках! Надо усиливать санкции и давить на сумасшедшего Лукашенко вместе с Путиным. Потому что благодаря России этот диктатор еще держится!

Жыве Беларусь!

Источник: Олексій Гончаренко / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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