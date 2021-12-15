 

В Белом доме считают “хорошим знаком” продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

15.12.2021, 2:23, Новости дня
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“Это хороший знак – что дипломатические переговоры и обсуждения продолжаются, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и нашими европейскими партнерами”, – сказала Псаки.

В то же время Псаки отметила, что у нее нет новой информации о каких-либо сигналах по деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Спикер отметила, что в Белом доме “внимательно за этим наблюдают”.

Псаки сообщила, что Соединенные Штаты продолжают консультации с европейскими союзниками и партнерами, чтобы определить лучший формат переговоров по безопасности, о которых договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин.

13 декабря в Киеве с рабочим визитом перед поездкой в Москву пребывала заместитель государственного секретаря США Керен Донфрид. Она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Собеседники скоординировали позиции Вашингтона и Киева накануне визита помощницы госсекретаря в РФ, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявив, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода “Северный поток – 2”, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

13 декабря о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 14 декабря, что угроза со стороны России постоянная, но ситуация под контролем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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