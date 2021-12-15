Sky News – 26 секунд перечеркнули 26 лет жизни — пострадавшие о пережитом во время торнадо в Кентукки

После недавнего мощнейшего торнадо в штате Кентукки город Доусон-Спрингс сровняло с землёй, передаёт Sky News. Один из местных жителей, сидя у развалин своего дома, рассказал корреспонденту британского канала, что прожил тут 26 лет и за 26 секунд лишился всего.

Наблюдаемые здесь разрушения осознать непросто. Флаги всё ещё развеваются, однако Доусон-Спрингс сровняло с землёй. Здания здесь разрушены, деревья стоят без листвы, а машины опрокинуты. Пострадало всё. Детали человеческого быта подняло в воздух и разнесло на сотни метров.

В конце улицы Элейн-драйв находится дом семьи Симпсонов. Когда мы подъехали, Вэйн и его сын копались в том, что осталось. Это спальня их дочери. В пятницу вечером её не было дома. Такое вот стечение обстоятельств и везение. Но сами они были здесь и выжили, хотя не знают как.

РОНДА СИМПСОН, жительница Доусон-Спрингс: Кажется, по телевизору прозвучало предупреждение о приближающемся торнадо. Из-за всего этого я проснулась, попыталась собрать наших домашних животных и остальное. Он тоже проснулся и, как я уже сказала, мы спрятались в шкафу в нашей спальне как раз перед ударом стихии. И если посмотреть на то, что тут осталось, то нам сказочно повезло.

ВЭЙН СИМПСОН, житель Доусон-Спрингс: Это дом добротной постройки. И мы просто благодарны за то, что нам так повезло. Не у всех была такая возможность.

МАРК СТОУН, корреспондент Sky News: Желаю вам обоим большой удачи.

ВЭЙН СИМПСОН: Спасибо.

РОНДА СИМПСОН: Большое спасибо.

МАРК СТОУН: Мне жаль, что так вышло.

ВЭЙН СИМПСОН: Спасибо.

РОНДА СИМПСОН: Спасибо.

Рэнди Норман — один из тех, кто борется с последствиями стихийного бедствия. Многие из таких людей — добровольцы, но им уже извне оказывают помощь с выполнением одной крайне неприятной задачи.

РЭНДИ НОРМАН: Я сейчас пытаюсь координировать систему поиска. У нас немало пропавших без вести. И мы всё ещё пытаемся… Вот, видите… Они могут быть где угодно. Мы направляемся прямо в центр разрушений.

МАРК СТОУН: Ничего себе.

РЭНДИ НОРМАН: Здесь дела обстоят реально плохо.

Это улица Пайн-стрит. И в самом конце её люди собирают то, что ещё можно забрать. Среди них Джо Лоуни.

ДЖО ЛОУНИ, житель Доусон-Спрингс: Когда я проснулся, дом трясло. Казалось будто приближается поезд. Было шумно. Дом яростно трясло. Когда трейлер врезался в мой дом, меня сбросило с кровати, я упал на пол и больно ударился плечом. Затем он прошёл через стену, мне резануло руку, задело лоб, а он прошёл как раз через мою кровать и вытолкнул меня из неё. Я прожил здесь 26 лет, а затем за 26 секунд всё пропало.

Это команды, которые ищут пропавших без вести. Этим утром они нашли троих человек, которым не удалось спастись. Сейчас не сезон для подобных торнадо. Тем не менее этот оказался самым мощным за всю историю наблюдений. Президент на этой неделе приедет сюда с визитом. Он пообещал предоставить всё необходимое. Однако как всё это восстановить?

Марк Стоун, Sky News, Доусон-Спрингс, штат Кентукки.

Дата выхода в эфир 14 декабря 2021 года.