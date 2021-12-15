 

«Кошачий глаз» используют храбрые и уверенные в себе люди: как подводка для глаз раскрывает личность человека

15.12.2021, 1:54, Разное
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Подводка для глаз делает взгляд более выразительным и подчеркивает его красоту. Обычно ее подбирают под форму век и оттенок макияжа. Однако эксперты по красоте считают, что подводка для глаз раскрывает личность человека. Форма стрелок может многое поведать не только о вашем вкусе, но и о характере. Подробно мы расскажем об этом в статье.

Цветная подводка

Некоторые женщины любят использовать яркую подводку: голубую, белую, желтую, красную. Это характерно для уверенных в себе и творческих личностей. Такие люди любят находиться в центре внимания. Они заботятся о том, чтобы окружающим было комфортно рядом с ними.

Кошачий глаз

Подводка “кошачий глаз” очень популярна. Визажисты рекомендуют ее для вечернего макияжа. Такие стрелки любят рисовать храбрые и уверенные в себе женщины. Их трудно сбить с намеченного пути. Любительницы “кошачьего глаза” отличаются безупречной репутацией.

Растушеванная подводка

Растушеванная подводка подходит как для дневного, так и для вечернего макияжа. Она проста в нанесении. С созданием дымчатых стрелок справится даже новичок.

Растушеванные стрелки придают взгляду томность. Такой макияж нравится артистичным натурам, обладающим нежной и чувствительной душой.

Стрелки по ватерлинии

Некоторые женщины рисуют стрелки на внутренней линии роста ресниц (ватерлинии). Это характерно для замкнутых и сдержанных людей, не отличающихся высокой общительностью. Такие личности самодостаточны и не нуждаются в одобрении окружающих.

“Крылатые” линии

“Крылатые” стрелки выглядят экстравагантно и стильно. На первый взгляд кажется, что такой макияж могут позволить себе только самые смелые модницы. Но на самом деле “крылатые” линии нравятся мягким, чувствительным и добрым людям.

Заключение

Некоторые женщины не придерживаются определенного стиля в макияже для глаз. Они любят экспериментировать с разными цветами подводки и формами стрелок. Эти люди сочетают в себе черты нескольких личностей. Экспериментируя с макияжем, они демонстрируют миру разные стороны своего характера.



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