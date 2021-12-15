 

Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной

15.12.2021, 1:48, Новости дня
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Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, сообщила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».

Напмоним, в МИДе предупреждали, что РФ в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.

США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.

РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».



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