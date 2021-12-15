Главную новогоднюю ель Владикавказа сломали при погрузке

Новогодняя ель, которую должны были установить на площади Свободы во Владикавказе, сломалась при погрузке, сообщили в администрации города.

В соцсетях появилось видео, на котором у огромной ели во время погрузки ломается верхушка и она падает. В администрации сообщили, что 20-метровая ель росла в селе Михайловское, ее «передал в дар всем горожанам Марат Катаев». Катаев сообщил, что «это дерево много лет назад во дворе дома посадил» его дядя. «За эти годы она превратилась в настоящую красавицу, и я решил подарить ее всем детишкам республики», – приводит его слова РИА «Новости».

В администрации города сообщили, что при погрузке ель сломалась. Сейчас «ответственные структурные подразделения администрации города Владикавказа ищут наиболее подходящую претендентку на роль новогоднего символа города».

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Публикация от ЧП / Осетия (@chp.ossetia)