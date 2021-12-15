 

В суд направлено дело в отношении двух граждан Турции, обвиняемых в контрабанде наркотиков – Офис генпрокурора Украины

15.12.2021, 1:38, Новости дня
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“По данным следствия, иностранцы организовали масштабную схему перевозки героина из Ирана через территорию Грузии в Украину для дальнейшего сбыта на территории государства и контрабанды в Европейский союз. Для беспрепятственного пересечения границ они маскировали наркотики в специально оборудованный пустотелый кирпич”, – говорится в сообщении.

Мужчины были задержаны в июле 2021 года.

“Общий вес изъятого у них “товара” составил 368 кг. Согласно выводам экспертов, масса героина в смеси составляла 192 кг, что по ценам черного рынка стоит 1 млрд грн”, – сообщили в ведомстве.

Обвинительный акт направлен в суд. Иностранцам инкриминируют ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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