 

Спутниковые операторы предупреждают об опасности создания крупных группировок аппаратов на низкой орбите

15.12.2021, 1:12, Новости дня
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После SpaceX Илона Маска очень многие компании и отдельные государственные агентства начали подавать в Международный союз электросвязи заявки на создание на спутниковой орбите крупных группировок аппаратов. Как правило, они предназначены для передачи радиосигнала и якобы должны улучшить качество связи на Земле.

Однако ныне действующие спутниковые операторы отмечают, что слишком большое количество запущенных объектов может стать настоящей проблемой.

Особенно удивляет поведение тех, кто подает заявки на гигантские группировки орбитальных спутников, не имея ни малейшей возможности осуществлять такие проекты. Например, Руанда сумела запустить аж один (!) спутник, хотя заявку подала на создание своей группировки из 327 230 орбитальных аппаратов. Зачем-то понадобился крупный космический флот Amazon и OneWeb. Канада намерена создать свою систему Aether 115 тыс. спутников. И это еще далеко не полный список прожектеров, говорят специалисты.



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