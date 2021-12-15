 

Компания Dell продемонстрировала концепт ноутбука будущего

15.12.2021, 1:10, Новости дня
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В компании Dell продемонстрировали Concept Luna – концептуальную модель ноутбука будущего. По словам экспертов, такие устройства придут на смену нынешним в ближайшие годы.

Основные достоинства видоизмененной конструкции состоят в том, что производство и эксплуатация компьютера наносит намного меньший вред окружающей среде. Разработчики даже говорят о новом показателе – новый ноут, по их словам, на 50% более экологичен, чем лучшие нынешние образцы.

Улучшены показатели сразу по двум параметрам. С одной стороны, используются материалы, которые оставляют меньший углеродный след. С другой стороны, инженеры сделали ноутбук полностью ремонтопригодным, а его детали – максимально взаимозаменяемыми. Это позволит значительно увеличить жизненный цикл устройства. То есть, пользователю намного позже придется покупать замену.



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