 

В РФ начала работу дискуссионная площадка по защите прав человека в цифровой среде

15.12.2021, 1:01, Новости дня
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В Москве состоялось первое заседание экспертной дискуссионной площадки на базе РОЦИТ по вопросам защиты прав человека в цифровой среде, на встрече обсудили поиск баланса в вопросе определения границ цифровых прав граждан, регулирование искусственного интеллекта, защита персональных данных с учетом появления метавселенных, аватаров и массового использования биометрии.

Открывая заседание дискуссионной площадки, в котором приняли участие ведущие российские ученые и эксперты, изучающие вопросы цифрового права, директор Института развития интернета Алексей Гореславский отметил, что стремительное развитие цифровых технологий изменило многие сферы жизни, однако правовое регулирование этой сферы объективно отстает. «В рамках дискуссионной площадки в течение обозримого срока мы сможем прийти к конкретным предложениям в законодательство по регулированию прав граждан в цифровой среде», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин отметил стремительность развития цифровизации – в ближайшие годы обыденными в повседневной жизни россиян станут VR и другие технологии, которые сегодня считаются ультрасовременными.

Член СПЧ при президенте РФ Игорь Ашманов сравнил нынешнее правовое регулирование в сфере цифровых технологий с хаосом на дорогах в первые годы использования автомобилей. Он подчеркнул, что тогда первые правила дорожного движения не ограничили, а напротив, дали импульс развитию автомобилей. По его мнению, аналогично «правила движения» в цифровой отрасли не зарегулируют ее, а позволят развиваться.

По итогам работы экспертной дискуссионной площадки принято решение сделать ее работу постоянной для выработки предложений в законодательство, а также создать рабочие группы по ключевым направлениям. 



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