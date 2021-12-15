В WhatsApp появилась возможность предварительного прослушивания голосового сообщения

Теперь пользователи мессенджера WhatsApp могут прослушать голосовое сообщение перед отправкой, информирует руководство в Twitter.

«Теперь вы можете предварительно прослушать свое голосовое сообщение, прежде чем нажмете «Отправить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании в социальной сети.

Напомним, WhatsApp – принадлежащее компании Meta (ранее Facebook – прим. ВЗГЛЯД) приложение, которое позволяет обмениваться сообщениями, фотографиями, видео, документами, а также совершать звонки.

Ранее сообщалось, что глава компании Meta (бывшая Facebook) Марк Цукерберг анонсировал изменения в мессенджере. Речь идет о новой опции исчезающих сообщений, пользователь сможет сделать все чаты исчезающими по умолчанию через 24 часа, семь дней или 90 дней. На существующих чатах нововведение не отразится.