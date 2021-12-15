 

Газпром и CNPC договорились увеличить суточный экспорт газа в Китай

15.12.2021, 1:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По итогам переговоров с CNPC Газпром сообщил, что объем суточного экспорта в Китай в ноябре-декабре существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика.

Состоялось заседание совместного координационного комитета Газпрома и CNPC под руководством заместителя председателя правления Газпрома Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана. Стороны обсудили итоги совместной работы в 2021 году, информирует Газпром в Telegram.

На заседании подтвердили «надежность поставок природного газа по газопроводу «Сила Сибири». Объем суточного экспорта увеличен «согласно взаимовыгодным договоренностям». Российская сторона «продолжает подготовку к дальнейшему плановому увеличению экспорта» в 2022 году. Газпром также рассказал о работе над проектом строительства газопровода «Союз Восток» для поставок газа в Китай через Монголию.

В ноябре сообщалось, что поставки Газпрома в Китай по газопроводу «Сила Сибири» побили рекорд, а в среднем за месяц превысили контрактные обязательства на 30%. «Сила Сибири» является крупнейшей системой транспортировки газа на востоке России, по которому топливо поступает на Дальний Восток и в Китай.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Цена на газ в Европе приблизилась к отметке в $1000

08.01 / Степанов сказал, сколько людей может находиться в супермаркете во время локдауна

03.09 / Колумнист Washington Post – американским войскам нужен новый верховный главнокомандующий

18.10 / Президент Мексики о задержании в США бывшего министра обороны: Несомненно, это было мафиозное правительство

14.10 / “Бабушка связала, вот и хвастается”. Солист группы Måneskin позировал в вязаном трико

12.02 / Возраст самого старого духового инструмента составляет 18 тысяч лет

14.06 / Обновленный Kia Telluride показали на первых фото

05.10 / Глава НЦБ Интерпола МВД РФ Прокопчук решил покинуть пост

02.12 / Зону у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке оцепили из-за вооруженного дробовиком мужчины

29.08 / Парижан вновь обязали носить маски на улице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика