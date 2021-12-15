В Госдепартаменте назвали “дезинформацией” сообщение о планах США давить на Украину ради уступок РФ

“Позвольте мне повторить то, что мы сказали руководству Украины: мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, – это чистая дезинформация и к ней следует относиться соответственно”, – сказала Донфрид.

Она отметила, что “одна страна не может заставлять другую менять свои границы и политику”. По словам Донфрид, США предупредили РФ о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину.

Замгоссекретаря США добавила, что намерена повторить эти месседжи на переговорах в Москве.

«Наша мета — підтримати * , оскільки ми працюємо над деескалацією напруженості, викликаної нарощуванням * військ. Як підтвердили @POTUS та @SecBlinken: ми прагнемо подбати, щоб жодних рішень чи обговорень про * не відбувалося без участі * ». Заступниця Держсекретаря США Донфрід pic.twitter.com/8Wzu1v0r59

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 14, 2021

9 декабря Associated Press со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщило, что США могут оказывать давление на Украину, чтобы добиться частичной автономии временно оккупированных РФ территорий Донбасса.

Как указал бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, речь может идти о предоставлении пророссийским боевикам контроля над полицией, сферами здравоохранения и образования. В то же время он заявил, что не видит, чтобы Вашингтон подталкивал Киев к шагам, “которые поставили бы под угрозу суверенитет Украины или способность национального правительства принимать решения”.

В Белом доме опровергла эту информацию, назвав сообщение “абсолютно ложным”.

По мнению советника главы Офиса президента (ОПУ) Алексея Арестовича, Вашингтон не может давить на Киев по вопросам, которые могли бы в перспективе разрушить государственность Украины.

“Никто не может надавить на Украину. Тем более американская сторона, которая постоянно подчеркивает и поддерживает суверенность нашего государства, – сказал он в комментарии “Интерфакс-Украина”. – Я так понимаю, [президент США Джо] Байден с [главой Кремля Владимиром] Путиным о чем-то договорился. И возможно, там будут частичные послабления для российской стороны. Для того, чтобы она пошла на мировую. Но скорее всего, они будут касаться гуманитарных вопросов”.

Донфрид 13 декабря была в Киеве с рабочим визитом перед поездкой в Москву. Она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Собеседники скоординировали позиции Вашингтона и Киева накануне визита помощницы госсекретаря в РФ, отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

После визитов в Киев и Москву Донфрид отправится в Брюссель, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС относительно усилий по поиску дипломатического решения конфликта на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

В ходе визита в Москву 11–13 октября 2021 года замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Он описал диалог с Нуланд как “обстоятельный и конструктивный”, в частности стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. По словам Козака, в ходе переговоров США подтвердили позицию о том, что без согласования будущих параметров автономии или особого статуса Донбасса в составе Украины существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен.

В МИД Украины опровергли информацию о переговорах Нуланд в Москве об особом статусе ОРДЛО.

В ОПУ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский 9 декабря в ходе телефонного разговора представил Байдену видение имплементации Минских договоренностей.

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