 

К весне на рынок выйдет Apple iMac Pro с экраном 27 дюймов

15.12.2021, 0:25, Новости дня
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Как стало известно, весной будущего года американский производитель электроники выпустит на рынок новую модель своего компьютера Apple iMac Pro. Конструкция данного устройства основана на фирменной однокристальной системе M1 Pro. Также разработчик предполагает использовать M1 Maх.

Экран у данного компьютера будет размером 27 дюймов, утверждает источник. Это дисплей типа MiniLED, обеспечивающий отличное качество изображения и частоту смены кадров 120 Гц.

Также источник утверждает, что в компьютере объем оперативно          памяти составит 16 Гб. Традиционно будет использован и твердотельный основной накопитель с объемом памяти 512 Гб. Об остальном источник обещает сообщить позже.



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