Компания LG выпустила аккумуляторный телевизор на ножке

Компания LG провела презентацию двух новых моделей интерьерного телевизора: StanbyME и Objet. Производитель сообщает, что эти устройства поступят в свободную продажу после Нового года. А пока разработчик рассказал о достоинствах новой продукции.

Телевизоры устанавливаются на ножках. Таким образом, их можно легко перенести с оной части помещения в другую, поставить к стене или посередине зала. Если телевизор не используется, его стоит накрыть фирменным чехлом, чтобы не припадал пылью.

И самое главное, что телевизоры оснащены аккумуляторной батареей, обеспечивающей по три часа автономной работы. Это очень удобно, если вы не хотите, чтобы на полу валялся электропровод от переноски, когда вы поставите его по центу комнаты или зала.