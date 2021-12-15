Любая кожа нуждается в особой заботе: как выбрать зимний крем для лица, чтобы сохранить здоровье и красоту

С приходом зимы с ее морозами и пронизывающими ветрами нашей коже необходим особый уход. В это время следует использовать питательные кремы с плотной текстурой, а от охлаждающих средств и тонизирующих гелей лучше отказаться до лета.

Что происходит с кожей зимой

Зимой кожа подвергается негативному воздействию, с одной стороны, мороза и ветра, а с другой (в помещении) — сухого воздуха от радиаторов отопления. В результате она краснеет, сохнет, истончается, теряет эластичность. Поэтому в холодный сезон необходимо использовать не только питательные, но и увлажняющие средства.

По мнению косметологов, зимний уход должен выглядеть следующим образом: утром наносите крем питательный, а увлажняющий — вечером. Почему не следует увлажнять кожу лица утром? Подумайте, что на морозе происходит с водой: она замерзает, превращается в лед и начинает трескаться. То же самое происходит и с кожей на холоде. Она становится более сухой и покрывается тонкой корочкой.

Перенесите использование всех увлажняющих средств на вечер. Находясь ночью дома, где греют батареи, ваша кожа обезвоживается, а потому именно ночью она нуждается в увлажнении.

Выбираем текстуру правильно

Даже если кожа жирная, не используйте зимой сыворотки, эмульсии, гели, бальзамы. Плотные кремы тоже подходят далеко не всем. Состав на основе силиконов и масел нужен лишь тем, кто проводит на морозе много времени. Если до метро вы доходите за считаные минуты, а от подъезда до автомобиля делаете десяток шагов, вам плотная текстура больше навредит. Такой крем просто потечет в теплом офисе или в душном общественном транспорте.

Уходовые средства, имеющие плотную текстуру, не нужны в регионах, где температура опускается ниже нуля довольно редко. Текстура крема должна быть насыщеннее, чем используемая вами в теплое время года. Необходимо учитывать и тип кожи. К примеру, обладательницам жирной кожи зимой следует выбирать крем для нормальной или комбинированной. При нормальной коже используйте крем для сухой. А вот сухой коже более всего подойдут составы с самой насыщенной и плотной текстурой.

На какие компоненты в составе следует обратить внимание при выборе крема

В состав питательного зимнего крема должны входить компоненты, составляющие гидролипидную мантию кожи. Это естественный защитный слой: жирные кислоты, к примеру олеиновая, альфа-липоевая, витамин Е, глицерин, масла, экстракты водорослей, которые задерживают влагу внутри кожных покровов, не давая им пересохнуть.

Весьма эффективны комбинации увлажняющих и питательных компонентов. Это может быть гиалуроновая кислота и масла. Без консервантов с маслами не смешиваются водорастворимые гидрофиксаторы, но средства получаются довольно жирными и скользкими, даже при добавлении текстурообразователей. Чтобы этого не допустить, производители «запечатывают» капельки масла в олеосомы и липосомы, используют наногубки.

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По строению олеосома похожа на мячик, внутри которого находятся липиды. Снаружи их покрывает тонкая оболочка из гидрофильных молекул. В результате жиры оказываются «запертыми». Для чувствительной и сухой кожи можно смело использовать средства с добавлением силиконов, особенно если вы наносите макияж сверху. В этом случае тон ляжет ровнее на шелушащуюся кожу. Не помешают успокаивающие ингредиенты: алантоин, витамин В3, экстракт алоэ, бисаболол.

Чего в составе зимних косметических средств быть не должно

Прежде всего, это вазелин, воск, парафин. Эти компоненты хорошо защищают кожу от потери влаги, но, когда они используются постоянно, клетки кожи прекращают самостоятельно восстанавливать липидный барьер, кожа не удерживает влагу, без крема человек уже не может обходиться, его постоянно беспокоит стянутость кожи и сухость.

Кроме того, в состав крема не должно входить минеральное масло, которое забивает поры и замедляет регенерацию кожи. Процесс старения кожи ускоряют формальдегиды и триэтаноламин. Они снижают эластичность кожных покровов. Аллергические реакции могут спровоцировать консерванты и бензофенон, искусственные красители (Е182, Е100). Зимой не стоит наносить на кожу масла в чистом виде, поскольку кожа их не впитывает.

Если вам нравятся подобные текстуры, воспользуйтесь сыворотками в масле. Смесь питательных, базисных и эфирных масел в сочетании с текстурообразователями может стать отличным выбором для ухода за кожей, склонной к сухости и раздражению.

Как зимний крем наносить правильно

В зимнее время крем наносится как минимум за 30-50 минут до выхода на улицу. Выходя на морозный воздух с влажным после нанесения крема лицом, вы провоцируете обезвоживание кожи. Если предстоит длительное пребывание на холоде, необходимо нанести на кожу защитный колд-крем. Использовать его можно даже на улице, но вам вряд удастся поверх него нанести макияж: жирная текстура не может фиксировать тональную основу.

Как видите, ничего сложного в зимнем уходе за кожей лица нет. Главное – правильно подбирать средства, соответствующие типу вашей кожи.