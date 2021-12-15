 

США выразили готовность снять часть санкций с Ирана

15.12.2021, 0:16, Новости дня
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Вашингтон готов вернуться к сделке с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, если Тегеран поступит так же, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как сообщила Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН, глава американского государства Джо Байден «четко дал понять, что он готов к возвращению к соблюдению» условий сделки, «пока Иран будет вести себя так же». При этом США «полностью готовы снять санкции, не соответствующие обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду, предусмотренную сделкой», передает ТАСС.

Однако США считают, что Иран выдвинул на переговорах в Вене нереалистичные требования. Томас-Гринфилд заявила, что США «не могут позволить Ирану ускорить свою ядерную программу и затянуть переговоры». Она указала, что «Иран приурочил к возобновлению переговоров новые провокации и представил новые нереалистичные, максималистские и неконструктивные позиции по ядерным вопросам и по санкциям».

На заседании заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло заявила: «Вместе с генеральным секретарем я обращаюсь к Соединенным Штатам с призывом снять или заморозить санкции в соответствии с СВПД и продлить действие исключений из санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном». ООН призвала страны и бизнес налаживать торговлю с Ираном.

Дикарло также призвала Иран отменить все шаги, идущие вразрез с СВПД. По ее словам, МАГАТЭ не смогло верифицировать объем запаса обогащенного урана в Иране, передает РИА «Новости».

В заявлении «евротройки» (Франция, Великобритания, Германия) в ООН для прессы говорится, что ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, «в течение двух лет Иран предпринимает беспрецедентные шаги». Утверждается, что «эта ядерная эскалация подрывает международный мир и безопасность и глобальную систему нераспространения». При этом Франция, Германия и Великобритания по-прежнему привержены полному исполнению СВПД.

Напомним, госдепартамент США заявлял, что Иран на последнем раунде ядерных переговоров в Вене ужесточил позицию. США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД, после чего приступил к обогащению урана до оружейного уровня. РФ призывала стороны вернуться к изначальному варианту сделки.



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