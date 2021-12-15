 

Лавров оценил угрозу новой холодной войны

15.12.2021, 0:16, Новости дня
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Миру грозит уже «не та холодная война», к которой «все привыкли», сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров сказал, что «та» война «развивалась в стабильном, пусть и в негативно стабильном, мироустройстве». Он отметил, что тогда «две социально-экономические системы – капитализм и социализм – противостояли друг другу». Сейчас же, по его словам, «ситуация другая – игроков гораздо больше», передает РИА «Новости» со ссылкой на египетский канал «ТеН ТВ».

«Одна сторона – это то, что сейчас многие критики полицентричного мироустройства используют в своих аргументах: многосторонность равносильна хаосу», – сообщил министр, добавив, что «каждый будет за себя», растет число «больших игроков», которые станут «толкаться локтями». По его мнению, «мир станет более хаотичным».

Россия полагает, что многосторонность – это объективная реальность, но нужно не провоцировать хаос, стравливая государства, а стремиться упорядочить «броуновское движение», в том числе в рамках Совбеза ООН. На это направлена инициатива главы российского государства Владимира Путина о созыве саммита постоянных членов СБ ООН, которые могли бы разработать рекомендации для мирового сообщества.

Напомним, инициативу провести встречу лидеров стран – постоянных членов СБ ООН президент РФ выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства «пятерки». Однако из-за коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено.



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