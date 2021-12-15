 

РФ считает санкции ЕС против ЧВК “Вагнер” нелегитимными и “оставляет за собой право на ответ” – Захарова

15.12.2021, 0:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Она заявила, что “право” государств Африки и Ближнего Востока “на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в том числе в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров” и “обостряет их постимперские амбиции”.

Захарова добавила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. 

Также спикер заявила о “двойных стандартах” ЕС, которые “проявляются еще и в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию”.

“Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС”, – сказала она.

Контекст:

Евросоюз 13 декабря ввел санкции в отношении основателя и командира ЧВК “Вагнер” Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре “группы Вагнера”.

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания “Вагнер” участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета “Фонтанка”, ЧВК сменила “украинское” направление на “сирийское”.

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников “Вагнера”. В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК “Вагнер” прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК “Вагнер”, в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как “повар президента РФ Владимира Путина”.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний “в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

23.01 / “Британский” штамм коронавируса может быть более смертельным – Джонсон

04.06 / “Похожи на вампирскую парочку”. Солистка Go-A снялась для Vogue и рассказала, как возникли слухи о романе с солистом Måneskin

29.06 / В МИД Украины сообщили, когда может пройти встреча Зеленского с Орбаном

11.11 / НАПК планирует закрыть 62 дела из-за решения КСУ о декларациях

26.06 / Все российские выпускники получили аттестаты об образовании

26.10 / В сети показали гуляющую по магазину в брючном костюме и кепке Пугачеву. Видео

25.06 / В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС

21.07 / Российский политтехнолог Шувалов обжаловал в ОАСК запрет на въезд в Украину

18.10 / Силовики произвели выстрелы на акции протеста в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика