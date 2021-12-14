Депутату Рашкину запретили выходить из дома ночью и охотиться

Это — мера пресечения по делу об убийстве лося.

Басманный районный суд Москвы назначил запрет определенных действий депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину по делу о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Валерий Рашкин. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Суд запретил Рашкину до 13 февраля 2022 года посещать охотничьи угодья, покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00, отправлять и получать корреспонденцию, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями по уголовному делу и другими фигурантами. Такую меру пресечения для Рашкина запрашивало следствие. Cвою вину он не признает, сообщил РИА Новости адвокат.

По версии следствия, Рашкин застрелил лося на территории охотничьего хозяйства «Лебедка», не имея на это соответствующего разрешения. По вменяемой депутату статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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После того как инцидент придали огласке, Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. На заседании думской комиссии по этике, принимавшей данное решение, не допустили адвоката депутата, в связи с чем он подал иск в Тверской суд Москвы.

В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области с мертвым лосем в машине. СМИ писали со ссылкой на источники, что депутат находился за рулем в нетрезвом состоянии, а в багажнике его машины была туша лося. Депутат сначала утверждал, что просто нашел тушу в лесу, однако затем в видеообращении признался в убийстве животного.

Осенью Валерий Рашкин баллотировался на выборах в Госдуму и лидировал в своем округе без учета «электронных» голосов. После пересчета всех голосов победа была отдана кандидату от «Единой России». Тогда Рашкин организовал на Пушкинской площади в Москве встречу несогласных с результатами выборов в Госдуму, она прошла 20 сентября. По оценке корреспондента «Новой», в ней приняли участие около 300 человек. В пресс-службе московского управления МВД сообщили о привлечении к административной ответственности 30 участников встречи.

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