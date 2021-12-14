В сети опубликованы данные о смартфоне Galaxy M33 5G

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14.12.2021, 23:40, Новости дня
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Как сообщают представители корейской компании Samsung, вскоре должна состояться презентация еще одного смартфона, который выйдет под их легендарным брендом.

Речь идет о Galaxy M33 с поддержкой сетей 5G. Аналитики же отмечают необычно емкую аккумуляторную батарею. 6000 мАч – такого показателя никто не помнит в обыкновенном смартфоне Samsung.

Было только одно исключение, напоминают специалисты. Корейский производитель в недавнем прошлом устанавливал на одну из версий своего мобильного гаджета батарею на 7000 мАч. Но затем что-то на заводе пошло не так, и они возвратили стандартный для данного бренда аккумулятор на 5000 мАч. Главное, чтобы и на этот раз опыт не оказался неудачным, говорят специалисты.



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