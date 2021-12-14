Компания Oppo выпускает смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком

Компания Oppo провела официальное мероприятие, во время которого представила не совсем обычную модель умных часов. Особенность устройства в его функциональности, говорят разработчики.

Модель Air Glass (такое название получил гаджет) оснащена функцией дополненной реальности. Но это еще не все. Смарт-очки также работают как умные часы и способны выполнять роль электронного переводчика. Кстати, сами очки одинарные. Они выглядят как обыкновенный монокль, который можно прикрепить поверх других очков.

Управление осуществляется несколькими методами. Можно настроить касание рукой, а также голосовую связь, распознавание жестов или же управлять движениями головы. Устройство совместимо со смартфонами и умными часами, также выпущенными под брендом Oppo.