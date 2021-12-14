Оглашена стоимость майнинговых видеокарт AMD BC-160

Как сообщают источники, майнинговые видеокарты AMD BC-160 теперь можно свободно приобрети в интернет-магазинах. Стоимость такого устройства в РФ составляет 150 тыс. рублей.

В частности, данную модель можно найти на страницах Aliexpress. Отметим, что видеускоритель достаточно свежий. Только в октябре о нем начала появляться информация в сети как о некоем загадочном образце видеокарты.

По словам экспертов, показателя 72 Мхэш/с вполне достаточно, чтобы добывать такую криптовалюту, как Ethereum. Ожидаемая суточная производительность при нынешней стоимости составит примерно 4,5 доллара. А потребление энергии – всего на 130 Вт мощности. Главное, чтобы объявленные характеристики соответствовали реальности, говорят специалисты.